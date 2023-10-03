Женщина, которую в Серпухове поджег бывший возлюбленный, скончалась от ожогов

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В больнице от сильных ожогов скончалась девушка, которую поджег бывший возлюбленный в Серпухове. Информацию сообщает телеграм-канал SHOT.
Нападение произошло 23 сентября в городе Серпухов. 49-летний азербайджанец Айят Алиев примерно в 07:00 поджидал возлюбленную возле ее дома на улице Космонавтов, где они ранее проживали вместе. Как раз в этом время женщина возвращалась домой. Алиев подошел к ней, высказал все что о ней думает, достал бутылку с горючим, облили ее и поджег. После поджигания стал убегать с места преступления. Пострадавшую госпитализировали с ожогами третей степени, все это время врачи пытались сохранить ей жизнь. У погибшей остались двое детей.
Мужчина находится в розыске.
Ранее в Барнауле задержали мужчину, который убил свою возлюбленную, а после этого отрезал ей грудь и вспорол живот. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак