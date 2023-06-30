Женщина лишилась ноги на эскалаторе в аэропорту Бангкока

Фото: istockphoto / Kyrylo Neiezhmakov
В аэропорту Бангкока ногу женщины зажевал эскалатор
Пострадавшей пришлось ампутировать остатки конечности, чтобы ее освободить. Об этом сообщают СМИ.
Уточняется, что 57-летняя туристка направлялась на рейс, решив воспользоваться траволатором, но случайно споткнулась о свой чемодан, после чего её левая нога попала в механизм на конце ленты.
Очевидце начали нажимать аварийный выключатель, но ногу сохранить не удалось.
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Уточняется, что 57-летняя туристка направлялась на рейс, решив воспользоваться траволатором, но случайно споткнулась о свой чемодан, после чего её левая нога попала в механизм на конце ленты.
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Дана Игумнова