Женщина нашла часть человеческого черепа в лесу в Новой Москве

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Жительница Новой Москвы нашла часть человеческого черепа во время прогулки по лесу в районе деревни Елизарово в поселении Первомайском. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что 51-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила о пугающей находке. Экспертиза проводит проверку найденного фрагмента черепа.
Уточняется, что после проведения необходимых исследований личность человека, которому принадлежал череп, будет установлена. Сотрудники МВД также проводят проверку по факту инцидента.
Напомним, 18 июля житель Азова обнаружил на дороге предмет, который похож на гранату. Сообщается, что этот предмет отправлен на экспертизу. Экспертам предстоит установить, относилась ли эта граната к боевым.
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Уточняется, что после проведения необходимых исследований личность человека, которому принадлежал череп, будет установлена. Сотрудники МВД также проводят проверку по факту инцидента.
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Екатерина Коршунова