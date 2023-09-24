Женщина обнаружила на своей даче два пистолета и ящик с патронами в Ленобласти

Фото: iStock/Michal Oska
Педагог Университета им. Герцена в Ленобласти обнаружила на своей даче два пистолета и ящик с патронами, которые находились рядом с уличным туалетом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что полицейские вскрыли ящик и обнаружили незарегистрированное оружие, которое пригодно для стрельбы, а также порядка 300 охотничьих патронов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Читайте также:
Омские врачи спасли мужчину после его неудачной попытки увеличить половой орган
Названа причина смертельного ДТП в Нижегородской области
Бык проткнул рогами мужчину на фестивале в Испании
Екатерина Коршунова