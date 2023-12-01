Женщина одним ударом убила мужа из-за нежелания отвезти ее в Дубай

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В городе Пуна, Индия, женщина была арестована за смерть своего мужа после удара по его носу из-за отказа отправиться в Дубай на ее день рождения. Сообщил об этом канал NDTV со ссылкой на местную полицию.
По словам индийских правоохранителей, 36-летний мужчина скончался вследствие удара, который нанесла ему его 38-летняя супруга Ренука после его отказа от путешествия. Удар оказался настолько сильным, что вызвал обильное кровотечение у мужа, Нихила.
Местный представитель полиции отметил, что в результате удара у Нихила были сломаны нос и несколько зубов, а сильное кровотечение привело к потере им сознания.
После инцидента мужчина скончался. Полиция задержала женщину и возбудила уголовное дело в связи с этим случаем для дальнейшего расследования.
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Местный представитель полиции отметил, что в результате удара у Нихила были сломаны нос и несколько зубов, а сильное кровотечение привело к потере им сознания.
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Артем Кузьмин