Женщина оторвала ребенку два пальца, прищемив их дверью в ТЦ Петербурга

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В торговом центре на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге женщина оторвала пятилетнему ребенку два пальца, сильно хлопнув дверью, выходя из туалета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
После осмотра врачи диагностировали у ребенка неполную травматическую ампутацию пальцев левой руки. При этом виновница спокойно продолжила делать покупки в торговом центре. Сейчас по данному факту проводят проверку сотрудники полиции.
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Элина Позднякова