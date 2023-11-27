Женщина попала в больницу с отравлением, отмывая дома ванну

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В Калининском районе Санкт-Петербурга госпитализировали женщину, которая отравилась в процессе уборки ванной. Об этом пишет «Фонтанка».
Ранее «Радио 1» сообщало, что В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик встретился с отцом, после чего попал в больницу с наркотическим отравлением. Оказалось, отец давал ребенку препараты для лечения тревожных расстройств, невротических состояний и эпилепсии. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак