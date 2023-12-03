Женщина потеряла 680 тысяч рублей, пытаясь сменить тариф мобильной связи

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В Пензенской области женщина потеряла свои накопления, пытаясь сменить тариф на мобильную связь и интернет.
Об этом сообщил специалист по связям с общественностью МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Сергей Яшкин.
58-летней жительнице Заречного позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и предложил сменить тариф на мобильную связь и интернет.
Женщине его предложение показалось выгодным. Она согласилась. Следуя инструкции, потерпевшая продиктовала ему данные, которые он просил. В их числе были и коды, полученные ей по СМС. После чего мошенники получили доступ к банковским счетам женщины и списали с них 680 тысяч рублей.
Спустя время женщина заметила пропажу и написала заявление в полицию.
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58-летней жительнице Заречного позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и предложил сменить тариф на мобильную связь и интернет.
Женщине его предложение показалось выгодным. Она согласилась. Следуя инструкции, потерпевшая продиктовала ему данные, которые он просил. В их числе были и коды, полученные ей по СМС. После чего мошенники получили доступ к банковским счетам женщины и списали с них 680 тысяч рублей.
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Мария Фирсова