Женщина пристегнула мать к батарее, а вернувшись обнаружила ее труп

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В Королёве женщина пристегнула пожилую мать к батарее ремнем и ушла по делам, вернувшись, она обнаружила труп пенсионерки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, женщина жила вместе со своей 78-летней матерью, которая плохо ходила и постоянно падала. Но ей нужно было выйти из дома по делам. Тогда она решила пристегнуть мать к батарее ремнем, чтобы та не травмировалась во время её отсутствия.
Сделав это женщина вышла из квартиры, а вернувшись домой вечером, она обнаружила труп пожилой матери. Тогда она вызвала скорую помощь, а сама скрылась. Для установления причины смерти пенсионерки назначена судмедэкспертиза. Ее дочь разыскивается.
Ранее сообщалось, что в городе Люберцы Московской области соцработница убила своего возлюбленного прямо в квартире пенсионера, за которым она ухаживала.
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Сделав это женщина вышла из квартиры, а вернувшись домой вечером, она обнаружила труп пожилой матери. Тогда она вызвала скорую помощь, а сама скрылась. Для установления причины смерти пенсионерки назначена судмедэкспертиза. Ее дочь разыскивается.
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Элина Позднякова