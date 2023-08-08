Женщина разыграла сцену с ограблением, чтобы скрыть похищение трёх млн рублей

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В Тюмени работница магазина сымитировала ограбление, чтобы скрыть кражу трёх млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В сентябре прошлого года двое неизвестных напали на сотрудницу магазина и украли 3 миллиона рублей. Нападавшие признали свою вину.
Однако сейчас выяснилось, что сотрудница специально наняла своих знакомых, которым заплатила по 50 тыс. рублей. Сообщается, что мужчины были ранее судимы по статье о грабеже. В настоящее время им вынесена мера принуждения в виде обязательной явки, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе УМВД уточнили, что расследование дела продолжается.
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Однако сейчас выяснилось, что сотрудница специально наняла своих знакомых, которым заплатила по 50 тыс. рублей. Сообщается, что мужчины были ранее судимы по статье о грабеже. В настоящее время им вынесена мера принуждения в виде обязательной явки, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Чинкова