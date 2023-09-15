Женщина снимала порно со своей четырёхлетней дочерью и продавала педофилам

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32-летняя женщина-пекарь из Кировской области снимала порно с участием родной четырёхлетней дочери, а также продавала его иностранцам-педофилам на специализированных площадках. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что на женщину возбуждено уголовное дело. Ей грозит десять лет тюремного заключения и лишение родительских прав.
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