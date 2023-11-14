Женщина угнала такси после того, как таксист отказался от секса с ней

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Жительница Таиланда угнала машину такси после того, как водитель отказался заниматься с ней сексом.
The Thaiger пишет, что 10 ноября таксист согласился подвезти 38-летнюю Джират из Бангкока в провинцию Пхетчхабури и обратно за 3000 бат (7,6 тысячи рублей). Таксист довез Джират до отеля в провинции. Он ей понравился, и женщина предложила заняться сексом. Таксист отказался. Тогда дама попросила таксиста приехать за ней на следующий день и отвезти её обратно в Бангкок.
По дороге в город мужчина остановился на заправке, чтобы сходить в туалет. Когда вернулся, обнаружил, что его машина пропала. Мужчина обратился в полицию. Спустя время правоохранителям удалось найти и остановить такси. Автомобилем управляла Джират.
На допросе женщина призналась в угоне. Джират грозит тюрьма и штраф в размере до 100 тысяч бат (255 тысяч рублей) или оба наказания. По словам мужчины, злоумышленница могла угнать его машину ещё раньше, если бы он согласился на секс с ней по прибытии в Пхетчхабури.
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По дороге в город мужчина остановился на заправке, чтобы сходить в туалет. Когда вернулся, обнаружил, что его машина пропала. Мужчина обратился в полицию. Спустя время правоохранителям удалось найти и остановить такси. Автомобилем управляла Джират.
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Мария Фирсова