Женщина умерла во время секса с украинцем возле московского метро

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Во время полового акта возле московского метро, женщина скончалась. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Инцидент произошел возле столичного метро «Тушинская».
По информации портала, мужчина познакомился с женщиной ночью. После того, как они какое-то время поговорили и распили спиртные напитки, мужчина предложил даме интимную близость, на что она согласилась. Во время полового акта, женщина скончалась.
Мужчина, обнаружив партнершу без признаков жизни испугался и пытался убежать, однако, был задержан очевидцами. В настоящее время, полиция проводит расследование, причины смерти женщины выясняются.
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По информации портала, мужчина познакомился с женщиной ночью. После того, как они какое-то время поговорили и распили спиртные напитки, мужчина предложил даме интимную близость, на что она согласилась. Во время полового акта, женщина скончалась.
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Анастасия Крестьянова