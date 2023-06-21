Женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына

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В Крыму женщину хотят лишить родительских прав, а её партнёра обвиняют в педофилии из-за секс-марафона, который они устроили на глазах у её несовершеннолетнего сына
Жительницу Крыма хотят лишить родительских прав, а её бойфренда — посадить за педофилию, передаёт Telegram-канал Mash.
Уточняется, что инцидент произошёл в Джанкойском районе Крыма. Мама несовершеннолетнего мальчика Наталья совсем недавно познакомилась с мотоциклистом Андреем. У них сразу закрутился бурный роман. Мужчина предложил женщине заняться сексом в присутствии её малолетнего сына, Наталья согласилась на эксперимент. Мальчик рассказал об увиденном своим одноклассникам, а те — своим родителям.
Делом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Теперь байкера обвиняют в развратных действиях сексуального характера, ему грозит до 20 лет лишения свободы, а женщину обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, ей грозит до 3 лет тюрьмы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Уточняется, что инцидент произошёл в Джанкойском районе Крыма. Мама несовершеннолетнего мальчика Наталья совсем недавно познакомилась с мотоциклистом Андреем. У них сразу закрутился бурный роман. Мужчина предложил женщине заняться сексом в присутствии её малолетнего сына, Наталья согласилась на эксперимент. Мальчик рассказал об увиденном своим одноклассникам, а те — своим родителям.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная