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Женщина занялась сексом с мужем и забыла пять лет жизни

Daily Mirror: Женщина занялась сексом с мужем и забыла пять лет жизни
23 октября 2023, 05:21
Фото: iStock/Denisfilm

Фото: iStock/Denisfilm

Женщина во время секса ударилась головой и лишилась воспоминаний за последние пять лет. Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на выпуск подкаста The Hook Up Podcast.

Слушательница, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала ведущим подкаста, что однажды снимала эротическое видео с мужем и сильно увлеклась процессом, в результате чего ударилась головой о металлическое изголовье кровати. Она потеряла сознание, а очнувшись не смогла понять, где находится и что происходит.

Медики диагностировали женщине сотрясение мозга. Следующие 36 часов она страдала от амнезии и не могла вспомнить ничего из происходящего за последние пять лет. Её память вскоре восстановилась, но порез и шишка на голове заживали ещё долго.

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#мужчина
#медики
#секс
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В Приморье пару осудили за убийство двух детей и четверых взрослых
23 октября 2023, 06:03

Фото: iStock/Zolnierek

Мужчину и женщину из города Артём Приморского края спустя 18 лет осудили за убийство знакомой во время застолья. Мужчину также обвинили в попытке скрыть преступление, убив ещё пять человек, среди которых двое детей. Об этом региональная прокуратура сообщила в своём Телеграм-канале.
«В судебном заседании установлено, что в июле 2005 года в ходе распития спиртных напитков в доме в Артёме женщина на почве ревности ударила потерпевшую железным прутом и нанесла не менее двух ножевых ранений. Ее сожитель, используя нож и топор, убил пятерых человек, находившихся в доме, в том числе двух несовершеннолетних 1995 и 1993 годов рождения», — говорится в публикации.

После этого фигуранты обнаружили, что их первая осталась жива, и убили её за дворовой постройкой.

Долгие годы преступление не удавалось раскрыть, но в 2021 году подозреваемых нашли и привлекли к уголовной ответственности.

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#нож
#женщина
#человек
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В центре Иркутска подожгли четыре дома
ГУМЧС: В центре Иркутска подожгли четыре нежилых дома
23 октября 2023, 05:32

Фото: iStock/maximus92

В центре Иркутска в ночь на понедельник подожгли четыре нежилых дома на разных улицах. Об этом ГУМЧС по региону сообщает в Телеграм-канале.
«Серия из четырех пожаров произошла сегодня на улице Байкальской, Седова, Красных Мадьяр и Кожова… Дознаватели МЧС России на всех пожарах нашли следы нефтепродуктов. Наиболее вероятная причина — поджог», — говорится в публикации.

Благодаря бдительности жильцов близлежащих домов распространения огня и жертв удалось избежать. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

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WAFA: ВВС Израиля нанесли удары рядом с двумя больницами в секторе Газа
23 октября 2023, 03:37

Фото: iStock/rrodrickbeiler

ВВС Израиля нанесли удары по территории сектора Газа вблизи больницы Аль-Кудс и медицинского комплекса Аль-Шифа, где находятся раненые местные жители.
«Несколько ракет ударили рядом с медицинским комплексом Аль-Шифа, в котором находится наибольшее количество раненых и медицинского персонала во всем секторе Газа. Отдельные удары также во второй раз были нанесены по окрестностям больницы Аль-Кудс в районе Таль-эль-Хава», — сообщает палестинское агентство WAFA.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#больницы
#израиль
#сектор газа
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Baza: Пытавшегося отравить российских пилотов тортом задержали по другой статье
23 октября 2023, 03:15

Фото: iStock/Rawf8

Курьер, пытавшийся отравить выпускников летного училища в Армавире тортом, задержан в аэропорту Ставрополя. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Отмечается, что 32-летнего Семенова Е. задержали 21 октября, он хотел дневным рейсом улететь в Москву. Ранее его объявили в розыск по статье УК РФ «Разбой» из-за отсутствия доказательств его причастности к инциденту.

Сейчас Семенов Е. передан оперативникам из Армавира.

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#разбой
#розыск
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#человек
#всу
#рф
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ВВС Израиля ударили по мечети и жилым домам в секторе Газа, 13 человек погибли
23 октября 2023, 00:11

Фото: iStock/Monther Rasheed

В секторе Газа в результате бомбардировки израильскими ВВС мечети и двух жилых домов погибли 13 человек.
«Военные самолеты оккупантов совершили несколько налетов на два дома в районе Аль-Тернис и мечеть аль-Альбани в лагере Джабалия на севере сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере тринадцать человек», — сообщает палестинское агентство WAFA.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#самолёты
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#армия
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#человек
#дома
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Агент ВСУ пытался накормить отравленным тортом 77 российских летчиков
Flightbomber: агент ВСУ пытался отравить тортом с ядом 77 летчиков в Армавире
22 октября 2023, 21:13

Фото: iStock/nata_vkusidey

В Армавире 77 пилотов едва не отравились тортом и алкоголем. Об этом пишет телеграм-канал Flightbomber.
Сообщается, что летчики праздновали 20-летнюю годовщину выпуска из летного училища, когда на праздник курьер доставил огромный торт и ящик алкоголя от неизвестного дарителя. Избежать трагедии удалось благодаря ответственности мужчин. 

Одному из офицеров удалось достать видео с камер, на которых был замечен курьер. Оказалось, что мужчина — уроженец Мелитополя Запорожской области. В момент проверки он покупал билет на самолет. Спустя некоторое время его задержали.

Отмечается, что злоумышленник сразу же признался в том, что торт и алкоголь были отравлены сильным ядом. 

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#мужчина
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В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла девочка
МВД Чувашии: при столкновении автобуса и лесовоза погибла 13-летняя девочка
22 октября 2023, 21:01

Фото: iStock/Anton Novikov

Тринадцатилетняя девочка погибла при столкновении маршрутного автобуса и трактора-лесовоза в Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
ДТП произошло возле села Алтышево Алатырского округа. По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса столкнулся с трактором в составе полуприцепа-лесовоза, который был гружен бревнами. Отмечается, что у трактора не горели габаритные огни.

В автобусе находились три человека, среди которых была тринадцатилетняя девочка. Она скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в аварии на трассе Оричи - Коршик в Кировской области.

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#девочка
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В Кировской области четыре человека скончались в «огненной» аварии
22 октября 2023, 19:45

Фото: iStock/trikolor

Четыре человека погибли в аварии на трассе Оричи - Коршик в Кировской области.
РЕН ТВ пишет, что водитель машины не справился с управлением. Он съехал в кювет. После чего машина загорелась.

«В результате ДТП пострадали пять человек, из них погибли четыре человека», – уточняет источник.
Подробности случившегося устанавливаются. 

Ранее сообщалось, что число жертв ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где на дороге столкнулись два автомобиля, возросло до 5 человек. 

Ранее было известно о трёх погибших и четырех (двое несовершеннолетних) пострадавших. ДТП случилось в субботу вечером на 237 км автодороги «Енисей». Водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В автомобиле находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних (14 и 15 лет). Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, где находились две женщины.

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Задержан боец поп-ММА Ильяс Якубов
Бойца MMA Ильяса Якубова задержали за публичное оправдание терроризма
22 октября 2023, 18:50

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Задержан боец поп-ММА Ильяс Якубов. Его обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщает столичный СК.
Сообщается, что 31-летний спортсмен летом выложил в соцсеть видео с тренировки, на которое наложил монолог террориста Шамиля Басаева. Басаев причастен к захвату школы в Беслане и взрывам жилых домов в Москве. Ранее Якубов был объявлен в федеральный розыск.

В данный момент он находится на допросе. За публичные призывы к террористической деятельности ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали на западе страны депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, пытавшихся избежать призыва в армию. 

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