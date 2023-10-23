Женщина занялась сексом с мужем и забыла пять лет жизни

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Женщина во время секса ударилась головой и лишилась воспоминаний за последние пять лет. Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на выпуск подкаста The Hook Up Podcast.
Медики диагностировали женщине сотрясение мозга. Следующие 36 часов она страдала от амнезии и не могла вспомнить ничего из происходящего за последние пять лет. Её память вскоре восстановилась, но порез и шишка на голове заживали ещё долго.
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