Женщина зарезала подростка во время пьянки

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В Нижнем Новгороде женщина зарезала 16-летнего парня во время совместного распития алкоголя, сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
Подозреваемую задержали, она признала свою вину. По словам представителей СК, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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Евгения Парфентьева