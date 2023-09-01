Женщина, зарезавшая младенца в туалете поезда, предстанет перед судом

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Женщина, которая убила новорожденного сына ножницами в туалете на МЦК, предстанет перед судом, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Напомним, 24 апреля в санитарном узле электропоезда на МЦК обнаружили тело младенца с ножевыми ранениями. По предварительной версии, 25-летняя женщина родила сына в туалете электропоезда, а затем нанесла ему 44 ножевых ранения.
В СК уточнили, что помимо ножевых ранений, во рту убитого малыша нашли сверток бумаги, который мешал ему дышать.
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В СК уточнили, что помимо ножевых ранений, во рту убитого малыша нашли сверток бумаги, который мешал ему дышать.
«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Лефортовский районный суд города Москвы», - прокомментировали ситуацию представители прокуратуры.
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Евгения Парфентьева