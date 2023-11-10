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Женщине, которая напала на росгвардейца в клубе, избрали меру пресечения

10 ноября 2023, 20:36
Фото: iStock/Elena Horrmann

Фото: iStock/Elena Horrmann

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения для женщины, которая напала на сотрудника Росгвардии в клубе, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Напомним, 9 ноября сотрудники ОМОН сорвали концерт группы в Санкт-Петербурге. Всех посетителей концертного зала уложили на пол и начали проверку документов. Однако, Наталья Артемова решила поругаться с правоохранителями и дала одному из них пощечину. Она кричала, что заплатила деньги и хочет послушать выступление. Женщина является давней поклонницей Zero People, а точнее их другого проекта Animal ДжаZ.

Артемову не стали помещать в СИЗО, однако, установили ей запрет на определенные действия.


Отмечается, что во время судебного заседания женщина раскаялась и признала свою вину.

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#санкт-петербург
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Два человека пострадали в давке в очереди за билетами в Большой театр в Москве
10 ноября 2023, 21:35

Фото: iStock/SergeyIT

В Москва два человека пострадали в давке за билетами в Большой театр, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, огромная толпа собралась на Театральной площади, чтобы успеть купить билеты на новогоднее представление «Щелкунчик». Судя по опубликованном в сети фотографиям, обезумевшую толпу пришлось контролировать с помощью специальных ограждений сотрудникам правоохранительных органов.

В результате, как минимум два человека пострадали в давке и были госпитализированы в больницу. При этом, о характере и степени тяжести их травм пока что ничего не сообщается.

Ранее на видеокамеры московского ломбарда попал момент, в который его грабит вооруженная пистолетом девушка.

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#театр
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#билет
#спектакль
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В результате израильского удара погибла внучка главы политбюро ХАМАС
10 ноября 2023, 19:58

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В результате удара, который по сектору Газа нанесла армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибла внучка главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, об этом сообщает Safa.
По информации палестинского агентства, Руа Хаммам Исмаил Хания была студенткой медицинского учебного учреждения. При этом, сколько девушке было лет - не уточняется. 

При этом, ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились обменять по сто заложников с каждой стороны. Отмечается, что сто заложниц ХАМАС собираются обменять на сто палестинских детей и женщин, которых задержал Израиль.

В настоящий момент Израиль проводит в секторе Газа наземную операцию. Агентство Reuters заявляло, что она станет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.

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#израиль
#жертвы
#хамас
#сектор газа
#погибшие
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В Первоуральске мужчина выявил нарколабораторию и остался должен денег
10 ноября 2023, 19:46

Фото: iStock/DedMityay

В Первоуральске мужчине поступают угрозы из-за арендатора, устроившего в квартире нарколабораторию.
Е1 пишет, что, по словам мужчины, арендатор не выходил на связь в день, когда должен был передать ключи. Тогда владелец квартиры сам приехал и увидел всё необходимое для приготовления наркотиков. Но обратился в полицию не сразу. Спустя несколько часов квартирант вернулся в квартиру. Он заявил, что веществ не хватает и рассказал об этом наркомагазину.

Владельцу жилья и его жене начали угрожать, требуя вернуть долг за наркотики. Неизвестные писали, что обольют кислотой детей, когда они будут возвращаться из школы.

Мужчина заявил в ФСБ. После чего ему разбили окна кирпичами с записками. Ещё через время подкинули свиную голову с приколотой ножом фотографией. Мужчина отправился в полицию, но и там его не защитили.

Сотрудники МВД утверждают, что заявление от него не поступало. Мужчина написал обращение в прокуратуру с жалобой на действия полиции.

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#наркотики
#чп
#полиция
#фсб
#квартира
#лаборатория
#полицейские
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Ростовский суд оставил под стражей героя РФ Магасумова, обвиняемого в убийстве
10 ноября 2023, 19:26

Фото: iStock/Zolnierek

Южный окружной военный суд оставил под стражей героя России Ирека Магасумова, которого обвиняют в убийстве, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
По версии следствия, в августе 2023 года Магасумов и его коллега познакомились в кафе с двумя девушками. Они отошли посидеть на лавочку, как вдруг подозреваемый, на фоне внезапно вспыхнувшей неприязни, застрелил одну из девушек. На него возбудили уголовное дело об убийстве.

До 3 января 2024 года Магасумова заключили под стражу, после чего защита военного подала жалобу. Сегодня суд рассмотрел её и вынес отрицательное решение. 

При этом, Магасумов просил, чтобы его вернули в зону проведения специальной военной операции. 

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#суд
#уголовное кафе
#защита
#убийство
#сво
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В Сибири раскрыли убийство, произошедшее 25 лет назад в новогоднюю ночь
В Новосибирской области раскрыли убийство произошедшее 1 января 1999 года
10 ноября 2023, 19:12

Фото: iStock/Motortion

В Новосибирской области раскрыли убийство, которое было совершено 25 лет назад в новогоднюю ночь, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации следствия, в ночь на 1 января 1999 года в рабочем поселке Краснозерское Новосибирской области в сугробе обнаружили труп 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. В то время схватить убийцу не удалось, однако, следователи изъяли с места преступления ряд важных улик, которые помогли выйти на след подозреваемого почти 25 лет спустя. 

Выяснилось, что в тот роковой день 25-летний местный житель, находясь в нетрезвом состоянии, надругался над женщиной, а затем задушил её и бросил в снегу. 

Против него возбуждено уголовное дело.

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#уголовное следователи
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В Москве девушка ограбила ломбард, выполняя указания мошенников
10 ноября 2023, 19:01

Фото: iStock/blinow61

На видеокамеры московского ломбарда попал момент, в который его грабит вооруженная пистолетом девушка, кадры публикует «МК».
По информации СМИ, ограбление произошло в столичном офисе ломбарда на улице Красного Маяка. 

На опубликованных в интернете кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как злоумышленница достаёт пистолет и делает предупредительный выстрел. К счастью, воровку вовремя задержали сотрудники Росгвардии.

После задержания девушка заявила, что к совершению её подтолкнули мошенники. Некие люди, якобы, убедили её, что ограбив ломбард она поможет поймать преступников.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#пистолет
#москва
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В Свердловской области военного комиссара обнаружили с простреленной грудью
10 ноября 2023, 18:54

Фото: istock/artolympic

В Свердловской области военного комиссара Сергея Чекасина обнаружили с простреленной грудью.
«Чекасин был найден с огнестрелом в грудную клетку», - пишет РЕН ТВ, ссылаясь на свой источник.
Военком умер по дороге в больницу. По факту его смерти началась проверка. Обстоятельства выясняют.

Военный комиссариат, где работал Чекасин, отвечал за города Краснотурьинск, Карпинск и Волчанск.

Ранее сообщалось, что на Урале основателя боксерского клуба «Динас» застрелили на охоте. При каких именно обстоятельствах погиб Рыбин - не уточняется. Издание E1.RU обратилось за комментариями в Следственный комитет, там пообещали ответить позже.

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#новости
#армия
#происшествие
#чп
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В Газе заявили о 25 погибших после удара Израиля по школе «Аль-Бурак»
10 ноября 2023, 18:41

Фото: iStock/Monther Rasheed

Израильская армия нанесли удар по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа. Погибло не менее 25 человек. Об этом заявил директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сальмия, передает телеканал Al Jazeera.
«К нам поступили 25 погибших после обстрела больницы "Аль-Бурак"», - рассказал Абу Сальмия.

Ранее представитель минздрава в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что детская больница Аль-Наср в анклаве регулярно обстреливается Израилем, детям угрожает смертельная опасность.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».



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#израиль
#контроль
#операция
#армия
#больницы
#сектор газа
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В Якутии медведь напал на двух бурильщиков
10 ноября 2023, 18:39

Фото: istockphoto/Wirestock

Медведя пытались отогнать криками, огнетушителями, но хищнику было всё равно.
Baza пишет, что сначала медведя заметили собаки. Рабочие, которые собирались покурить, увидели медведя слишком поздно. Хищник успел напасть на одного рабочего.

Мужчины пытались отвлечь хищника. В итоге рабочему удалось освободиться, но зверь напал на другого рабочего. Животное отгоняли всеми возможными способами, но он не реагировал. Второй пострадавший тоже смог отбиться. Зверь убежал. На место вызвали охотника. Он застрелил животное. 

У обоих пострадавших рваные раны, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

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