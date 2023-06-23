Женщину арестовали за публичную дискредитацию армии

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В Сочи арестовали активистку Мелихову за публичную дискредитацию армии
Адлерский районный суд Сочи арестовал активистку Марину Мелихову за публичную дискредитацию российской армии, передает РИА Новости. По данным суда, ранее женщина привлекалась к административной ответственности за противозаконный контент.
Как стало известно, в 2021 году Мелихова была осуждена по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Отмечается, что после освобождения Мелихова вновь начала совершать преступления против безопасности государства, продолжая вести социальные сети с противоправным контентом.
Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 24 дня.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что чешской учительнице грозит тюрьма за нежелание осуждать СВО
Как стало известно, в 2021 году Мелихова была осуждена по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Отмечается, что после освобождения Мелихова вновь начала совершать преступления против безопасности государства, продолжая вести социальные сети с противоправным контентом.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что чешской учительнице грозит тюрьма за нежелание осуждать СВО
Екатерина Коршунова