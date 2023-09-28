Женщину из Свердловской области с мужем нашли мертвыми в Самаре

Фото: istock / Soumen Hazra
Супружеская пара из города Краснотурьинск в Свердловской области была найдена мертвой в Самаре, где семья проживала последнее время. Информацию сообщает портал E1.ru
Отец девушки заявил, что причины гибели им неизвестны, у погибших взяли анализы и они будут готовы через 40-45 дней. Девушка переехала в Самару с восьмилетней дочкой от первого брака и новым мужем.
Сообщается, что ребенок целый день находился в квартире с погибшими, у девочки был собран рюкзак для похода в школу в понедельник. Сейчас девочка находится с родным отцом.
Отец погибшей девушки считает, что это не самоубийство, так как его дочь «слишком жизнерадостная, чтобы покончить с собой». Перед смертью пара была в гостях у друзей из Тольятти, они и забыли тревогу о пропаже.
Точные обстоятельства смерти станут известны после экспертизы.
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Сообщается, что ребенок целый день находился в квартире с погибшими, у девочки был собран рюкзак для похода в школу в понедельник. Сейчас девочка находится с родным отцом.
Точные обстоятельства смерти станут известны после экспертизы.
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Алина Юрчак