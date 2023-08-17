Женщину, которая оставила в пакете младенца, задержали

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В Ленинградской области задержали женщину, которая, предположительно, оставила в пакете своего новорожденного ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Напомним, в Ленобласти около города Пикалево обнаружили в пакете однодневного ребенка. Грудничка госпитализировали. Ребенок был найден на территории садового товарищества «Металлург». Его оставили в пакете на улице сразу после рождения.
Следователи задержали жительницу Пикалево. По предварительной версии, она родила ребенка в бане и намеренно бросила его в пакете.
Прямо сейчас женщина находится на допросе. В ближайшее время ей изберут меру пресечения и предъявят обвинения.
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Следователи задержали жительницу Пикалево. По предварительной версии, она родила ребенка в бане и намеренно бросила его в пакете.
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Евгения Парфентьева