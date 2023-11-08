Женщину с билетом не посадили в самолёт «Уральских авиалиний» из-за нехватки мест

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В Екатеринбурге женщину отказались сажать на самолет, следовавший в Сочи, из-за нехватки мест на борту. При этом свердловчанка заблаговременно приобрела билет на рейс, пишет E1.ru.
Инцидент случился на рейсе «Уральских авиалиний» 6 ноября. По словам жительницы Екатеринбурга, за 15 минут до окончания регистрации на рейс она подошла к стойке, однако в процедуре ей отказали, отправив на поиски представителей авиакомпании.
Авиакомпания предложила женщине улететь следующим рейсом, на что та согласилась.
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«Долго искали, нашли в итоге! Нам сказали, что просто нам не хватило места! Как может не хватить места, если у нас за месяц куплены билеты? Мы были в шоке», — рассказала свердловчанка.
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Диана Аванесян