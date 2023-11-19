Женщину убило сорванным ветром куском крыши дома в Барнауле. 

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В Барнауле женщину убило сорванным ветром куском крыши. По данному факту уже началась проверка.
Об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Трагедия произошла в поселке Центральный. В пострадавшую прилетел кусок крыши от ее частного дома, от удара она скончалась.
По словам Марии Антошкиной, в скором времени специалисты проверят качество проведения строительных работ.
Кроме того, в областном МЧС передали, что из-за урагана, обрушившегося на сибирские регионы, по разным причинам два человека пострадали.
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Дана Игумнова