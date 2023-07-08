Женщину в Москве сперва лишили родительских прав, а затем изнасиловали

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В московском районе Чертаново двое парней изнасиловали 40-летнюю женщину, сообщает «Московский комсомолец».
Со своими насильника женщина познакомилась на выходе из метро. Одному из них 19 лет, второй – несовершеннолетний. Новая знакомая купила им пиво, однако, после, между ними произошла ссора.
Парни набросились на женщину с кулаками, а затем надругались над ней. На нее обратили внимание полицейские когда она, окровавленная, шла домой.
Выяснилось, что перед встречей с подростками, женщина обращалась из органов опеки. Ее ограничили в правах на ребенка из-за постоянных жалоб соседей.
На подростков возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».
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Парни набросились на женщину с кулаками, а затем надругались над ней. На нее обратили внимание полицейские когда она, окровавленная, шла домой.
На подростков возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».
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Евгения Парфентьева