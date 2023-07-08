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Женщину в Москве сперва лишили родительских прав, а затем изнасиловали

08 июля 2023, 18:57

Фото: iStock/Rawf8

В московском районе Чертаново двое парней изнасиловали 40-летнюю женщину, сообщает «Московский комсомолец».
Со своими насильника женщина познакомилась на выходе из метро. Одному из них 19 лет, второй – несовершеннолетний. Новая знакомая купила им пиво, однако, после, между ними произошла ссора.

Парни набросились на женщину с кулаками, а затем надругались над ней. На нее обратили внимание полицейские когда она, окровавленная, шла домой.


Выяснилось, что перед встречей с подростками, женщина обращалась из органов опеки. Ее ограничили в правах на ребенка из-за постоянных жалоб соседей.

На подростков возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование».

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#Москва
#Органы опеки
#Изнасилование
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Минпромторг будет выдавать генеральные лицензии на экспорт драгметаллов
08 июля 2023, 19:47

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Правительство России обязало Минпромторг выдавать генеральные лицензии на экспорт платины, металлов платиновой группы, чистого золота и серебра в виде слитков, гранул и порошка. Об этом сообщается в постановлении Правительства РФ.
Ранее сообщалось, что экспорт платины из России в Китай вырос в 279 раз (с 5,99 кг до 1,67 т) в январе-феврале 2023 года. Также наблюдается резкое увеличение поставок палладия в Китай – с 0,32 т до 2,72 т. ​

#Минпромторг
#драгметаллы
#экспорт
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В День семьи, любви и верности волонтеры раздали около 200 ромашек в Реутове
08 июля 2023, 19:39

Фото: Пресс-служба администрации Московской области

«Волонтеры Подмосковья» раздали около 200 ромашек семья с детьми в честь Дня семьи, любви и верности в Реутове, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Акция прошла 8 июля в Центральном городском парке.  

«Сегодня в Подмосковье проходит около 250 праздничных мероприятий. Не остались в стороне и наши волонтеры – они придумали замечательную акцию. В городском парке Реутова ребята раздали семьям с детьми порядка 200 ромашек, которые являются символом этого доброго и светлого праздника. А также провели мастер-классы для деток, на которых вместе с юными жителями делали их из бумаги, - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.  

Для жителей Реутова в парке состоялся праздничный концерт, а для юных горожан провели шоу мыльных пузырей.  

«Сегодня совместно с министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области провели акцию, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности. С нашими активистами мы прошлись по парку и подарили горожанам ромашки, как символ добра и чистоты. Было очень приятно таким образом поздравить всех с этим замечательным праздником. Хотелось бы чаще проводить подобные акции, чтобы дарить людям улыбки, - отметила волонтер Дарья Торжкова.   

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#Подмосковье
#Реутов
#Парк
#Ромашки
#Волонтеры
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Посол Израиля объяснил, почему страна не снабжает Украину оружием
08 июля 2023, 19:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израиль не поставляет вооружение Украине, поскольку сам ведёт военные операции. Об этом сообщил посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский.
Он уточнил, что недавно страна закончила очередную операцию по ликвидации террора в городе Дженине.

Кроме того, Израиль не входит в НАТО, поэтому в случае возникновения конфликтных ситуаций может рассчитывать только на себя.

Ранее сообщалось, что Израиль отказался предоставлять ВСУ системы противовоздушной обороны «Железный купол», поскольку опасается их попадания в Иран. Если это произойдёт, Иран может применить это оборудование против самого Израиля. 

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#Израиль
#Украина
#вооружение
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В Ханты-Мансийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
08 июля 2023, 19:23

Фото: iStock/Олег Копьёв

На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем Telegram-канале.
«В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля - в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», - прокомментировала ситуацию Комарова.

В настоящий момент на территории автономного округа полыхают 39 лесных пожаров, общей площадью в  9 114,18 гектаров.

Сейчас стихия бушует и в Анапе. Мэрия города заявила о запрете купания из-за шторма и донного течения. Штормовое предупреждение действует на всей территории Краснодарского края. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до 10 июля.

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#Ханты-Мансийск
#Лесные пожары
#Режим ЧС
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Полковник Макгрегор: После саммита НАТО Украина может потерять Одессу
08 июля 2023, 19:10

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что, в случае провокаций на саммите НАТО, Россия может пойти на масштабное наступление, вплоть до Одессы, в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Решение НАТО на предстоящем саммите может вынудить Путина пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы. Он может это сделать, Россия обеспечена всеми необходимыми ресурсами для этого», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.

По мнению полковника, единственная причина, по которой Россия еще не дошла до Одессы – нежелание Владимира Путина идти на эскалацию конфликта.

Опасения вызывает только провокационные шаги со стороны Североатлантического альянса во время саммита, заключил Макгрегор.

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#Макгрегор
#НАТО
#Одесса
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«Динамо» разромил ЦСКА в матче Братского кубка
08 июля 2023, 18:49

Фото: iStock/Rost-9D

В первой игре Братского кубка футбольный клуб «Динамо» разгромил ЦСКА со счётом 3:0 (с учётом челленджей – 5:0). Встреча команд состоялась сегодня на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Об этом сообщают Известия.
Игра состояла из трёх таймов по 30 минут. Победные голы забили Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин.

Второй матч пройдёт на стадионе «Динамо» в воскресенье, 9 июля. 

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#спорт
#футбол
#матч
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Тело пропавшей 18-летней матери нашли в лесу Свердловской области
08 июля 2023, 18:41

Фото: iStock/Aroma photography

Недалеко от поселка Буланаш Свердловской области кинологи обнаружили тело 18-летней девушки, сообщает E1.RU.
Поиски молодой матери стартовали 21 июня. Тогда девушка заявила своему мужу, что больше не хочет с ним жить, а также попросила, чтобы их маленький сын остался жить с отцом.  

Сегодня кинологи с собаками нашли тело девушки в лесном массиве.  

Представители Следственного комитета отметили, что, по предварительным данным, смерть девушки не была насильственной.

Эксперты устанавливают дополнительные обстоятельства гибели девушки.  

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#Свердловская область
#Молодая мать
#Труп в лесу
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Зеленский вернулся на Украину в сопровождении боевиков «Азова»*
08 июля 2023, 18:24

Фото: kremlin.ru

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с пятью командирами нацбатальона «Азов»*, в своем Telegram-канале.
«Возвращаемся домой из Турции», - написал глава Украины.  

На видеоролике, который опубликовал Зеленский, он, вместе с главой офиса президента Андреем Ермаком, садится в самолет вместе с группой военных.   

Ранее читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.

«Пусть едет в Америку, Европу. Пусть там его встречают. Он ведет конфликт, который нужен Америке и Европе», - заявили онлайн-пользователи. 

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*Организация, признанная террористической на территории РФ.
#Зеленский
#Ермак
#Турция
#Украинские военные
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Рогозин: В Москве изучают ракету Storm Shadow
08 июля 2023, 18:23

Фото: iStock/aapsky

В Москве начали исследовать ракету Storm Shadow, сбитую российскими войсками над Запорожской областью. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.
«Изучает оборонно-промышленный комплекс», – уточнил эксперт.

Кроме того, он уточнил, что ВСУ пытались помешать перевозке ракеты с линии фронта. Они подключили тяжёлую артиллерию и диверсионно-разведывательную группу. Однако все их действия были пресечены. 

Ранее «Радио 1» сообщало, что российские военные смогли захватить ракету Storm Shadow.
#СВО
#ракета
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Подмосковье ищет медработников