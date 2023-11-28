Жену главы ГУР Украины Буданова отравили, пишут СМИ

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Жену главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.
В украинских СМИ появилась информация, что врачи обнаружили у Будановой отравление тяжелыми металлами.
Она попала в больницу после продолжительного ухудшения здоровья. Сейчас она уже в порядке после лечения, однако продолжает находиться под присмотром медперсонала.
По предварительным данным, силовики приступили к расследованию попытки убийства. Официально информация пока не подтверждалась.
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«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», – говорит источник.
По предварительным данным, силовики приступили к расследованию попытки убийства. Официально информация пока не подтверждалась.
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Элина Позднякова