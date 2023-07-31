Жертва скопинского маньяка заявила, что ошарашена ситуацией с похищением из Челябинска

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Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова отреагировала на историю с девушкой, которую 14 лет держали в плену в Челябинске, в интервью «РИА Новости».
«Я ошарашена этой новостью. Просто какой-то нереальный срок - 14 лет. Но наконец-то для этой бедной женщины кошмар закончился. Хочу пожелать ей душевных сил и духа, пережить то, что с ней случилось, и вернуться к нормальной жизни», - прокомментировала ситуацию Мартынова.Она также посоветовала девушке поработать с психологом. По ее словам, так раны заживут гораздо быстрее.
Напомним, в 2009 году мужчина пригласил к себе в гости под предлогом распития алкоголя девушку. После этого он насильно удерживал её в своём доме в посёлке Смолино в Челябинске до июля 2023 года. В это время у мужчины обострилось психическое заболевание, и он был доставлен в больницу. Пока хозяин отсутствовал, девушка смогла сбежать.
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