Жертвами ДТП в Туве стали пять человек

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По данным пресс-службы МВД республики Тува, в результате серьезного ДТП, произошедшего на 926-м километре автодороги Р-257 «Енисей», пять человек погибли.
«Сообщение о данном инциденте поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Улуг-Хемский“ около часа ночи сегодня, 8 сентября. По предварительным данным, произошло столкновение двух автотранспортных средств, и как результат, пять человек скончались от полученных тяжелых травм», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».Уточняется, что на данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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