Жертвами ДТП в Туве стали пять человек

В бизнес-центре на юге Москвы мужчина с признаками опьянения устроил дебош. Злоумышленник был агрессивен и выкрикивал угрозы, в результате оказавшись в отделении полиции, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.