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Жертвами ДТП в Туве стали пять человек

В результате ДТП на автодороге Р-257 «Енисей» в Туве погибли пять человек
08 сентября 2023, 04:51
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

По данным пресс-службы МВД республики Тува, в результате серьезного ДТП, произошедшего на 926-м километре автодороги Р-257 «Енисей», пять человек погибли.

«Сообщение о данном инциденте поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России „Улуг-Хемский“ около часа ночи сегодня, 8 сентября. По предварительным данным, произошло столкновение двух автотранспортных средств, и как результат, пять человек скончались от полученных тяжелых травм», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».
Уточняется, что на данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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В Москве ликвидировали пожар на складе на площади 800 «квадратов»
МЧС: на востоке Москвы ликвидировали пожар на складе на 800 квадратных метрах
08 сентября 2023, 03:03

Фото: iStock/Distortion Media

Успешно потушен пожар на складе на востоке Москвы, площадь которого составила 800 квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Согласно сообщению, в ночь на пятницу, столичный главк МЧС доложил о возгорании на складе, расположенном по адресу Кусковская улица, 26Б.

По данным пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Также было объявлено временное перекрытие движения на Кусковской улице.

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В бизнес-центре на Варшавском шоссе в Москве мужчина устроил пьяный дебош
08 сентября 2023, 02:20

Фото: Фотобанк Московской области

В бизнес-центре на юге Москвы мужчина с признаками опьянения устроил дебош. Злоумышленник был агрессивен и выкрикивал угрозы, в результате оказавшись в отделении полиции, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов в четверг, 7 сентября, получили сообщение о противоправных действиях гражданина в административном здании на Варшавском шоссе.

Предварительно, мужчину в состоянии алкогольного опьянения не пустили в бизнес-центр, после чего он начал проявлять агрессию. Правонарушителем оказался 46-летний приезжий, в настоящее время его доставили в отделение полиции по району Чертаново Северное.

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#полиция
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На востоке Москвы загорелся склад
МЧС: на востоке Москвы в ночь на пятницу загорелся склад
08 сентября 2023, 01:11

прокуратура МО

Ночью с четверга на пятницу произошел пожар на улице Кусковская, передает РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС России.
«В 00.02 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Кусковская, дом 26 Б. По прибытии пожарных и спасателей было установлено, что в строении, находящемся на данном адресе, происходит пожар», — сообщил источник агентства.
Уточняется, что на месте происшествия работают пожарные и спасательные подразделения. Согласно данным из общедоступных источников, в этом здании, в том числе, размещен склад холодильников.

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В результате атаки боевиков в Мали погибли 49 мирных жителей и 15 военных
Рейтер: при атаке боевиков в Мали погибли 49 мирных жителей и 15 солдат
08 сентября 2023, 00:52

Фото: iStock/Yuzu2020

По меньшей мере 49 мирных жителей и 15 военнослужащих погибли в результате атаки, совершенной боевиками на северо-востоке Мали. Информация об этом поступила из заявления местных властей, сообщает агентство Рейтер.
Отмечается, что исламистские боевики атаковали военный лагерь, а также совершили нападение на судно.

В августе этого года произошла аналогичная атака, в результате которой 21 мирный житель погиб в центральной части Мали. Источник агентства Рейтер добавил, что вооруженная группа проникла в деревню и устроила там настоящую трагедию.

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Суд утвердил приговор по делу об убийстве 17-летнего подростка под Пензой
08 сентября 2023, 00:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Пензенский областной суд оставил приговор трем местным жителям, обвиняемым в похищении и убийстве 17-летнего подростка, в силе. Об этом пресс-служба суда сообщила на своей странице «ВКонтакте».
Весной прошлого года тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в водоеме села Большая Елань. Правоохранители по горячим следам задержали трех молодых людей в возрасте от 21 до 30 лет. Они заподозрили подростка в продаже наркотиков, после чего похитили его, вывезли в лес и убили.

Двоих мужчин приговорили к 5,5 годам лишения свободы за похищение человека, а старшего — к 13 годам за убийство. Поданную ранее апелляцию рассмотрел областной суд, приговор остался в силе.

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В центре Москвы Ferrari вылетела на тротуар

СК РФ возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве

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В центре Москвы Ferrari вылетела на тротуар
Mash: В центре Москвы Ferrari вылетела на тротуар
07 сентября 2023, 23:34

Фото: iStock/Brandon Woyshnis

В Москве на Садово-Кудринской улице на тротуар вылетел автомобиль Ferrari Portofino. Водителю и двум пассажирам была оказана медицинская помощь на месте, они пострадали несильно.
По информации Телеграм-канала Mash, внутри Ferrari находились два 30-летних молодых человека и одна девушка, они были трезвые. Предварительно, водитель не смог справиться с управлением на влажной дороге.

Baza пишет, что стоимость в России подобных моделей Ferrari сейчас колеблется от 30 до 50 млн. рублей.



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#автомобиль
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#дтп
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СК РФ возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве
07 сентября 2023, 23:22

Фото: сайт СК РФ

СК РФ возбудил уголовное дело после того, как таксист сбил в Москве мальчика, предварительно проехав на красный свет. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1ст. 264 УК РФ и ч. 1 ст. 238 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным СК, в четверг, 7 сентября, таксист на автомобиле "KIA" на улице Нижегородская совершил наезд на десятилетнего мальчика. Ребенка доставили в одну из столичных больниц.

В настоящее время таксиста задержали. Следователи допрашиваются очевидцы и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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#рф
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Таможенники не пропустили посылку из Индии с грибами-паразитами жителю Котельников
07 сентября 2023, 22:20

Фото: ФТС России

Сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в посылке из Индии грибы-паразиты. Заказ стоимостью в 1 млн рублей предназначался жителю подмосковных Котельников, сообщили в пресс-службе ведомства.
При сканировании 200-грамовой посылки инспектор почтового отделения увидел на экране монитора предметы, похожие на сучки. Они оказались высушенными гусеницами, из которых проросли плодовые тела. Специалисты определили, что это грибы вида Кордицепс китайский. Это самый дорогой гриб, применяемый в восточной медицине. 
 
Такие грибы можно ввозить только при наличии ветеринарного сертификата международного образца или с разрешения Россельхознадзора. Между тем разрешительных документов на ввоз товара не было. Содержание посылки отправитель оценил в 200 рупий, то есть примерно 2,5 доллара. 
 
Таможенники приняли решение отказать в выпуске посылки. Товар возвращён отправителю.

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#московская область
#котельники
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Неизвестные похитили мать жителя Свердловской области и требуют выкуп
07 сентября 2023, 21:24

Фото: iStock/cyano66

Мать жителя Свердловской области похитили неизвестные и требуют за нее выкуп в два миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Baza.
Сын 67-летней похищенной женщины живет с ней под Екатеринбургом. Утром 7 сентября он уехал на работу, а пару часов спустя получил сообщение, якобы от матери. На видеозаписи его мать просила сына сделать все, что требуют похитители.

В то же время сами злоумышленники представляться не стали, а только заявили, что мужчине необходимо найти два миллиона рублей и передать шантажистам, в противном случае - его мать будет убита.

На поиски необходимой суммы мужчине дали пять часов, однако, позже, похититель куда-то пропал. Дозвониться до него не удается.

Где сейчас находится похищенная пенсионерка - остается неизвестным.

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