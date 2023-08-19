Жертвами взрыва в центре Донецка стали строители, сообщил источник

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Строители стали жертвами взрыва в центре Донецка, сообщил источник из экстренных служб на месте инцидента, передает РИА Новости. Предположительно, атака была целенаправленно направлена на них.
«Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств в настоящее время пытаются установить причины взрыва и находят элементы, которые могли причинить вред. По предварительной информации, все жертвы и пострадавшие являются строителями, которые работали над ремонтом бульвара. Возможно, на них целенаправленно сбросили ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) с дрона, также рассматривается версия взрыва бытового характера или что боеприпасы были подложены им», — заявил представитель экстренных служб, находящийся на месте происшествия.Читайте также:
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Артем Кузьмин