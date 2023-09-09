Жертвами землетрясения в Марокко стали уже 1305 человек

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Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тыс. человек, пострадали более 1,8 тыс. Об этом сообщает газета Hespress со ссылкой на данные МВД королевства.
«Число погибших увеличилось до 1305, пострадали более 1832, из них 1220 получили серьезные ранения», — сообщает издание.Напомним, что магнитуда землетрясения, которое произошло в ночь на 9 сентября, составила около 6,9 баллов по шкале Рихтера. Основной удар пришелся на район города Марракеш, где проживают 839 тысяч человек. Разрушения затронули также исторический центр города Медину, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. После первого, наиболее сильного землетрясения сейсмологи зафиксировали по меньшей мере еще четыре более слабых толчка неподалеку от эпицентра. Их магнитуда составляла 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3 балла.
По сообщению министерства иностранных дел РФ, российских граждан среди погибших нет. Президент России Владимир Путин отправил королю Марокко Мухаммеду VI телеграмму с выражением соболезнований в связи с последствиями страшного стихийного бедствия.
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