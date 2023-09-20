Жильцы дома в Балашихе сообщили о проверке оборудования газовиками накануне взрыва

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«17 сентября сотрудники газовой службы проверяли оборудование в доме. Всего в нём девять этажей и пять подъездов», - сказал собеседник агентства.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в 08:21 в Балашихе на Октябрьской улице прогремел взрыв газа на четвёртом этаже жилого дома. Обрушились третий, четвёртый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир, наблюдается задымление. Экстренные службы оказывают помощь пострадавшим. В доме отключены свет и вода.
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