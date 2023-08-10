Жильцы петербургской коммуналки нашли тела брата и сестры

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Жильцы коммунальной квартиры на улице Чехова в Санкт-Петербурге обнаружили тела брата и сестры, которые скончались в один день, сообщает «АЖУР».
Звонок в полицию поступил 8 августа около 11 часов вечера. Жительница коммуналки сообщила, что уже четыре часа не может попасть в ванную, в которой заперлась соседка. Прибывшие на место происшествия спасатели взломали дверь и обнаружили в ванной комнате труп 39-летней женщины. Следов насильственной смерти на ее теле найдено не было.
Затем полицейские постучались в комнату, где погибшая проживала со своим 55-летним братом. Дверь им никто не открыл, замок пришлось вскрывать. Внутри брата погибшей обнаружили мертвым. Судя по всему, они умерли в один день.
Обстоятельства странной и трагической смерти жильцов питерской коммуналки будут устанавливать следователи и судмедэксперты.
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Затем полицейские постучались в комнату, где погибшая проживала со своим 55-летним братом. Дверь им никто не открыл, замок пришлось вскрывать. Внутри брата погибшей обнаружили мертвым. Судя по всему, они умерли в один день.
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Евгения Парфентьева