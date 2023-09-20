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Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе эвакуировали

20 сентября 2023, 10:00
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Жильцов девятиэтажки подмосковной Балашихе, где произошёл взрыв газа и обрушились три этажа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха». Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Как сказал собеседник агентства, людям организовали чай и выдали всё необходимое.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил, что сегодня в 8:20 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на четвёртом этаже жилого дома.

По словам главы региона, обрушились 3, 4 и 5 этажи. Повреждено не менее 10 квартир, на месте ЧП наблюдается задымление.


Представители экстренных служб оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор региона по безопасности Роман Каратаев.

Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, по предварительным данным, два человека найдены под завалами без признаков жизни. Ещё двоих извлекли живыми, их отправили в больницу.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со взрывом газа в Балашихе, сообщило надзорное ведомство в своём телеграм-канале.

Ранее в Главном следственном управлении СКР по Московской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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#балашиха
#чп
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#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
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Воробьёв пообещал оказать помощь жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе
20 сентября 2023, 10:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На месте взрыва в девятиэтажке в Балашихе работают 10 бригад скорой помощи, а также шесть бригад территориального центра медицины катастроф. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он подтвердил данные об одном погибшем. Как минимум трое пострадали, одному из них потребовалась госпитализация, написал глава региона в своём телеграм-канале.  
«Всех жителей пострадавших квартир размещают в ДК «Балашиха» – там обеспечим их всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь. Сам буду на месте через несколько минут. Проведу штаб, окажем всю возможную помощь жителям», – отметил Воробьёв
Ранее он подтвердил, что сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на четвёртом этаже жилого дома. 
 
По словам главы региона, обрушились 3, 4 и 5 этажи. Повреждено не менее 10 квартир, на месте ЧП наблюдается задымление. Представители экстренных служб оказывают помощь пострадавшим. 
 
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со взрывом газа в Балашихе. В Главном следственном управлении СКР по Московской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

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Из взорвавшегося дома в Балашихе достали пострадавшего в крови

Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе эвакуировали
 

#губернатор
#андрей воробьёв
#балашиха
#газ
#взрыв бытового газа
#московская область
#подмосковье
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Мать с ребёнком достали из‑под завалов разрушенного дома в Балашихе
20 сентября 2023, 10:11

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Спасателям удалось достать ребёнка и его маму из-под завалов дома на Октябрьской улице Балашихи, где произошёл взрыв газа.
На данный момент матери и ребёнку оказывают помощь медики, сообщает SHOT.

Одного из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Балашихе спасатели достали из квартиры на первом этаже. По словам очевидцев, мужчина был весь в крови. На данный момент он находится под наблюдением врачей.

К разрушенному жилому дому прибыл глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Два человека погибли при взрыве газа в Балашихе.

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#дома
#взрыв газа
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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Балашихе
20 сентября 2023, 09:59

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом многоэтажном доме на улице Октябрьской в Балашихе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома.

В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.

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Два человека погибли при взрыве газа в Балашихе.
#дело
#следственный комитет
#уголовное дело
#взрыв
#дома
#взрыв газа
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Из взорвавшегося дома в Балашихе достали пострадавшего в крови
20 сентября 2023, 09:27

Фото: istockphoto / hxdbzxy

Спасатели извлекли одного из пострадавших при взрыве газа в доме на Октябрьской улице Балашихи, мужчина находился в квартире на первом этаже, сообщает SHOT.
Одного из пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Балашихе спасатели достали из квартиры на первом этаже.

По словам очевидцев, мужчина был весь в крови. На данный момент он находится под наблюдением врачей.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.

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Два человека погибли при взрыве газа в Балашихе.
#спасатели
#квартиры
#видео
#взрыв
#мужчина
#дома
#взрыв газа
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Два человека погибли при взрыве газа в Балашихе
20 сентября 2023, 09:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

По меньшей мере два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Балашихе. Такие данные приводит Telegram-канал Mash.
Одной из жертв трагедии стала женщина. Ее придавило бетонной плитой в результате обрушения нескольких этажей дома. Её личность пока устанавливается. При этом по данным «112», пострадали два человека. Еще два находятся под завалами. Также из под завалов спасли мужчину с ребенком, им оказывается медицинская помощь. Спасатели продолжают спасательно-поисковую операцию.

На место трагедии уже приехал глава Балашихи Сергей Юров. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.

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#дома
#взрыв газа
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В среду утром в Балашихе произошёл взрыв газа в жилом доме
20 сентября 2023, 09:10

Фото: istockphoto / Kileman

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома.
В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление. 
«Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности», — сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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#взрыв бытового газа
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Появилось видео обрушения этажей в результате взрыва в жилом доме в Балашихе
Несколько этажей обрушилось в результате взрыва в жилом доме в Балашихе
20 сентября 2023, 08:53

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

В результате взрыва в девятиэтажном доме в Балашихе произошло обрушение квартир на двух этажах. Об этом сообщает МЧС России.
«Взрыв газовоздушной смеси произошёл на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в Балашихе. Произошло обрушение 3-4 этажей», - говорится в сообщении ведомства.

На данный момент известно уже об одном пострадавшем. Под завалами также могут находиться люди. Спасатели пытаются добраться до разрушенных квартир. Всех жильцов уже эвакуировали.

Известно, что дом газифицирован. В МЧС заявили, что взорвался бытовой газ.

Ранее сообщалось, что в Балашихе в квартире на третьем этаже одного из многоэтажных домов на Октябрьской улице прогремел мощный взрыв.

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#газ
#взрыв
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Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в Балашихе
20 сентября 2023, 08:38

Фото: iStock/Motortion

В Балашихе в квартире на третьем этаже одного из многоэтажных домов на Октябрьской улице прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канале «112».
На месте взрыва сильное задымление.У дома, где произошло ЧП, уже работают экстренные службы муниципалитета.  По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Есть информация о том, что повреждено сразу несколько квартир. Информация о пострадавших не поступала. Все подробности происшествия уточняются.

Накануне стало известно, что самодельное взрывное устройство сдетонировано в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия погибла женщина. Очевидцы рассказали, что мужчина и женщина, которые сидели возле озера под деревом подозрительно себя вели. Они озирались по сторонам и периодически совершали какие-то действия внутри коробки, которую принесли с собой. Через какое-то время прогремел взрыв, после чего мужчина скрылся с места происшествия. Тело женщины, с разорванным от снаряда горлом, осталось возле дерева.

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В Иркутске задержали подозреваемого в содействии терроризма
СК: в Иркутске задержали подозреваемого в содействии терроризма
20 сентября 2023, 06:34

Фото: iStock/BrianAJackson

В Иркутске задержан мужчина, подозреваемый в содействии террористической деятельности. Ему предъявлено соответствующее обвинение, сообщает Следственный комитет Российской Федерации по региону.
По информации полиции, сотрудники правоохранительных органов задержали в Иркутске мужчину, который подозревается в участии в активностях, связанных с террористической организацией. В отношении него выдвинуто обвинение в содействии террористической деятельности.

«Данный мужчина придерживался идеологии запрещенной на территории России террористической организации уже несколько лет. Он активно использовал социальные сети для пропаганды и вербовки граждан одной из стран ближнего зарубежья к участию в вооруженных конфликтах и боевых действиях на территории других республик», - говорится в сообщении Следкома.
Согласно информации Главного управления Министерства внутренних дел региона, родственник задержанного ранее находился в рядах боевиков одной из террористических организаций.

До момента задержания этот мужчина находился в федеральном розыске. У него изъяты мобильные телефоны и документы, представляющие интерес для следствия.

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