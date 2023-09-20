Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе эвакуировали.

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
По словам главы региона, обрушились 3, 4 и 5 этажи. Повреждено не менее 10 квартир, на месте ЧП наблюдается задымление.
Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, по предварительным данным, два человека найдены под завалами без признаков жизни. Ещё двоих извлекли живыми, их отправили в больницу.
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со взрывом газа в Балашихе, сообщило надзорное ведомство в своём телеграм-канале.
Ранее в Главном следственном управлении СКР по Московской области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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