Жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Балашихе эвакуировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом многоэтажном доме на улице Октябрьской в Балашихе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома.

В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир. Всё ещё наблюдается задымление.

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