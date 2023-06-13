Житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию

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Уточняется, что для того, чтобы незаконно провести сигареты на территорию России, мужчина сделал из их блоков второй бампер на свой автомобиль ВАЗ. Однако таможенники раскрыли его план. Они нашли секретный отсек и достали оттуда 500 упаковок сигарет, произведённых в ОАЭ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.