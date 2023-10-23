Житель Амурской области протаранил на машине забор монастыря

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Нетрезвый житель Амурской области на своей машине влетел в забор храма, расположенного на территории мужского монастыря. Инцидент произошел в ночь на 23 октября.
Отец Афоний отпустил заблудшему прихожанину его грехи, но на подъехавших правоохранителей его исповедь и раскаяние особого впечатления не произвели. Виновника аварии задержали. Поскольку мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, теперь ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав на срок до полутора лет.
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Александр Бойцов