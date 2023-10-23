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Житель Амурской области протаранил на машине забор монастыря

23 октября 2023, 10:29
Фото: istockphoto/Anton Novikov

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Нетрезвый житель Амурской области на своей машине влетел в забор храма, расположенного на территории мужского монастыря. Инцидент произошел в ночь на 23 октября.

Мужчина испугался и скрылся с места происшествия. В момент аварии в храме никого не было. Уже утром туда пришел настоятель отец Афоний с другими служителями. Их глазам предстал торчащий из забора автомобиль. Тут подошел и сам раскаявшийся, но еще не вполне трезвый мужчина, сообщает телеграм-канал Baza. По словам амурчанина, ему стало стыдно за содеянное. Он попросил прощения у священнослужителей и пообещал восстановить разрушенную ограду.

Отец Афоний отпустил заблудшему прихожанину его грехи, но на подъехавших правоохранителей его исповедь и раскаяние особого впечатления не произвели. Виновника аварии задержали. Поскольку мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, теперь ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав на срок до полутора лет.

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Армия Израиля сообщила о не менее 222 заложниках, удерживаемых в секторе Газа
23 октября 2023, 11:01

Фото: istock / Abdallah ElHajj

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что число заложников в секторе Газа достигло 222 человек.
«ВС Израиля обладают информацией о 222 удерживаемых в секторе Газа заложников, находятся в контакте с семьями похищенных», — заявил представитель ЦАХАЛ, его слова приводит ТАСС. 
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее ЦАХАЛ озвучил условия отказа от проведения наземной операции в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армия
#министр
#израиль
#сектор газа
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В Москве мальчик взял у родителей 200 тысяч рублей, ушел из дома и погиб
23 октября 2023, 10:48

Фото: istock / Motortion

В Москве расследуют странную смерть 13-летнего подростка. Парень ушел из дома, прихватив 200 тысяч рублей и 2 телефона — свой и отца. Через несколько часов его нашли мертвым.
По информации телеграм-канала SHOT, 22 октября в 7 утра родители ребенка заметили, что его нет дома. Они заметили, что пропали деньги и телефон отца. Родители запаниковали и обратились в правоохранительные органы. 

Тело ребенка обнаружили на пристройке 30-этажного дома в Беговом примерно в час дня. По предварительной версии, мальчик пошел снимать контент для социальных сетей с помощью родительского телефона. Школьник вышел на общий балкон, не удержался и упал с высоты. Зачем ему нужна была наличность, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что СК проведет проверку администрации  №16 поселка Заветы Ильича под Хабаровском из-за видео, на котором избивают учеников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мальчик
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Следователи проверят руководство российской школы из-за видео с избиением детей
СК проверит администрацию школы под Хабаровском из-за видео с избиением детей
23 октября 2023, 09:48

Фото: istock / Ridofranz

Следственный комитет проводит проверку в отношении руководства школы №16 поселка Заветы Ильича под Хабаровском из-за видео, на котором избивают учеников. Информацию сообщает РИА Новости. Следователи планируют выяснить, была ли допущена халатность должностными лицами школы, в результате которой школьники избивают друг друга.
Напомним, 10 октября в Сеть попало видео, где третьеклассник жестоко избивает ровесника. Школьник кидает сверстника через плечо, и тот падает на пол. Обидчик также наносит удары по голове пострадавшего гимнастическим ковриком, а избиваемый не может ничего ответить. Одноклассники на происходящее не реагировали, а учителя в классе в этот момент не было.

Уточняется, что обидчик стоит на учете в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних), а его мать работает в школе.

Персонал учебного учреждения заявляет, что директор школы не реагирует на жалобы учителей. По мнению администрации, если ученик срывает урок и ведет себя неподобающим образом, это значит что педагог не смог найти подход к ребенку.

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#следователи
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#мать
#учителя
#новости
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Сердце 70-летнего охранника не выдержало секса с проституткой
Nyasa Times: В Малави 70-летний охранник умер после секса с проституткой
23 октября 2023, 09:27

Фото: istock / Tero Vesalainen

Житель Малави умер во время занятия сексом с проституткой. Об этом инциденте рассказало издание Nyasa Times.
70-летний Лемон Валама, работавший в гостинице охранником, перед походом к девушке легкого поведения принял таблетку для эрекции. В процессе у него остановилось сердце.

Прибывшие врачи пытались спасти жизнь мужчины, но, к сожалению, им это не удалось. По предварительной информации, сердечно-сосудистая система мужчины не выдержала нагрузку после приема препаратов для повышения либидо. 

Ранее сотни мужчин в Великобритании обратились к врачам с жалобами после приема препаратов для эрекции. Эксперты рассказали о  последствиях приема «Виагры». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#врачи
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#жизнь
#мужчины
#секс
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В Мирном обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями
СК: тела четырех человек с огнестрельнымм ранениями обнаружили в Мирном
23 октября 2023, 06:34

Фото: istock / gorodenkoff

В городе Мирный, расположенном в Якутии, были обнаружены четыре человека — две женщины и два мужчины, ставшие жертвами стрельбы. Эту информацию сообщает пресс-служба Следственного комитета России для данного региона.
Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство двух или более лиц». Согласно сообщению пресс-службы, трагедия произошла поздно вечером 22 октября 2023 года в доме, находящемся на дачном участке в Мирном. Все четыре человека были обнаружены с огнестрельными ранениями.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время следственно-оперативной группой проводятся мероприятия по сбору и закреплению доказательств, а также осуществляются оперативно-разыскные действия.

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В Приморье пару осудили за убийство двух детей и четверых взрослых
23 октября 2023, 06:03

Фото: iStock/Zolnierek

Мужчину и женщину из города Артём Приморского края спустя 18 лет осудили за убийство знакомой во время застолья. Мужчину также обвинили в попытке скрыть преступление, убив ещё пять человек, среди которых двое детей. Об этом региональная прокуратура сообщила в своём Телеграм-канале.
«В судебном заседании установлено, что в июле 2005 года в ходе распития спиртных напитков в доме в Артёме женщина на почве ревности ударила потерпевшую железным прутом и нанесла не менее двух ножевых ранений. Ее сожитель, используя нож и топор, убил пятерых человек, находившихся в доме, в том числе двух несовершеннолетних 1995 и 1993 годов рождения», — говорится в публикации.

После этого фигуранты обнаружили, что их первая осталась жива, и убили её за дворовой постройкой.

Долгие годы преступление не удавалось раскрыть, но в 2021 году подозреваемых нашли и привлекли к уголовной ответственности.

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#нож
#женщина
#человек
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В центре Иркутска подожгли четыре дома
ГУМЧС: В центре Иркутска подожгли четыре нежилых дома
23 октября 2023, 05:32

Фото: iStock/maximus92

В центре Иркутска в ночь на понедельник подожгли четыре нежилых дома на разных улицах. Об этом ГУМЧС по региону сообщает в Телеграм-канале.
«Серия из четырех пожаров произошла сегодня на улице Байкальской, Седова, Красных Мадьяр и Кожова… Дознаватели МЧС России на всех пожарах нашли следы нефтепродуктов. Наиболее вероятная причина — поджог», — говорится в публикации.

Благодаря бдительности жильцов близлежащих домов распространения огня и жертв удалось избежать. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

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Женщина занялась сексом с мужем и забыла пять лет жизни
Daily Mirror: Женщина занялась сексом с мужем и забыла пять лет жизни
23 октября 2023, 05:21

Фото: iStock/Denisfilm

Женщина во время секса ударилась головой и лишилась воспоминаний за последние пять лет. Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на выпуск подкаста The Hook Up Podcast.
Слушательница, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала ведущим подкаста, что однажды снимала эротическое видео с мужем и сильно увлеклась процессом, в результате чего ударилась головой о металлическое изголовье кровати. Она потеряла сознание, а очнувшись не смогла понять, где находится и что происходит.

Медики диагностировали женщине сотрясение мозга. Следующие 36 часов она страдала от амнезии и не могла вспомнить ничего из происходящего за последние пять лет. Её память вскоре восстановилась, но порез и шишка на голове заживали ещё долго.

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#секс
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WAFA: ВВС Израиля нанесли удары рядом с двумя больницами в секторе Газа
23 октября 2023, 03:37

Фото: iStock/rrodrickbeiler

ВВС Израиля нанесли удары по территории сектора Газа вблизи больницы Аль-Кудс и медицинского комплекса Аль-Шифа, где находятся раненые местные жители.
«Несколько ракет ударили рядом с медицинским комплексом Аль-Шифа, в котором находится наибольшее количество раненых и медицинского персонала во всем секторе Газа. Отдельные удары также во второй раз были нанесены по окрестностям больницы Аль-Кудс в районе Таль-эль-Хава», — сообщает палестинское агентство WAFA.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#армия
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#израиль
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