Житель Анапы перерезал горло сочинцу «розочкой» от бутылки

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В Сочи житель Анапы порезал местному жителю шею «розочкой» от бутылки. Об этом сообщили в УВД по региону.
Пострадавший был госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют подробности произошедшего.
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Анастасия Крестьянова