Житель Екатеринбурга насмерть замерз рядом с могилой

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Жительница Екатеринбурга ехала на работу на автобусе, когда заметила в кустах тело мужчины без обуви в неестественной позе, сообщает E1.RU.
Добравшись до работы, ответственная женщина сразу позвонила в полицию. Вместе с медиками правоохранители прибыли на место происшествия, где констатировали смерть мужчины за несколько дней до обнаружения, так как труп был сильно обморожен. Его обнаружили неподалеку от могильного венка.
Также было установлено, что погибший - 46-летний местный житель. По факту гибели екатеринбуржца проводится проверка.
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«Тело направили на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется», - прокомментировали ситуацию в Следственном комитете.
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Евгения Парфентьева