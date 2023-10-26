Житель города Шахты задержал сотрудников ГИБДД и сдал их полиции

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Житель Ростовской области задержал сотрудников ГИБДД и передал их в руки полиции, сообщает Telegram-канал Don Mash.
По информации СМИ, происшествие случилось в ростовском городе Шахты. Автомобиль ГИБДД, внезапно, заехал на участок к местному жителю. Мужчина закрыл ворота, заблокировав машине выезд, и отправился выяснять, по какой причине к нему заглянули незваные гости.
Правоохранители заявили, что преследовали превысившего скорость водителя и случайно свернули не туда, однако, мужчина вдруг почувствовал от гаишников стойкий запах алкоголя и решив вызвать полицию.
До прибытия полицейских шахтинец не выпускал со своего участка автомобиль ГИБДД. Теперь в сложившейся ситуации придется разбираться коллегам гаишников.
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Правоохранители заявили, что преследовали превысившего скорость водителя и случайно свернули не туда, однако, мужчина вдруг почувствовал от гаишников стойкий запах алкоголя и решив вызвать полицию.
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Евгения Парфентьева