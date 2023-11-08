Житель Ижевска забил свою 41-летнюю сестру из-за детских обид

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В Ижевске 20-летний молодой человек насмерть забил свою старшую сестру молотком из-за детских обид. В убийстве ему помогал бывший муж женщины.
41-летняя Татьяна возвращалась домой с работы примерно в 23:30. Ее младший брат Алексей и бывший супруг Аркадий поджидали ее, сидя в машине, неподалеку от дома, сообщает телеграм-канал SHOT. Увидев подходящую женщину, парень вышел из машины и нанес ей несколько ударов молотком. После этого 48-летний подельник увез его с места преступления. Молоток и сумку женщины они выбросили в ближайший пруд.
Преступников по горячим следам задержали тем же утром. Во время допроса брат жертвы рассказал, что ненавидел сестру с детства, так как раньше она всегда унижала его. У Аркадия был свой мотив: отношения с погибшей были напряженными из-за бракоразводного процесса. У бывших супругов остались двое детей.
За убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, мужчинам может грозить до 20 лет колонии.
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Преступников по горячим следам задержали тем же утром. Во время допроса брат жертвы рассказал, что ненавидел сестру с детства, так как раньше она всегда унижала его. У Аркадия был свой мотив: отношения с погибшей были напряженными из-за бракоразводного процесса. У бывших супругов остались двое детей.
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Александр Бойцов