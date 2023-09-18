Житель Калининграда делал закладки во время прогулки с ребенком

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В Калининграде полицейские задержали местного жителя. Его обвиняют в сбыте наркотических веществ во время прогулки с сожительницей и ее грудным ребенком.
В результате неуклюжих закладчиков задержали, ребенок был временно помещен в больницу. В отношении его матери был составлен административный протокол. Как сумели выяснить полицейские, она не принимала участия в процессе реализации запрещенных веществ. А вот мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о распространении наркотиков.
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