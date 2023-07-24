Житель Красноярска освободил местную мечеть от злых духов

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В Красноярске 27-летний нелегал разгромил местную мечеть, потому что так ему велели духи, сообщает Telegram-канал Baza.
Неадекватный мужчина взял палку, камни, и напал на соборную мечеть. Он разбил восемь окон, сломал минбар и разбросал комнатные растения.
На допросе он сознался, что совершить подобное ему наказали голоса в голове. Духи объяснили телепату, что мечеть построили на проклятом месте, а внутри нее успели поселиться злые силы.
Позже выяснилось, что задержанный не имеет права находиться на территории РФ, его патент закончился еще в июле.
Расхитителя мечетей из отделения увезли на лечение в психиатрическую больницу, диагностировав шизофрению.
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На допросе он сознался, что совершить подобное ему наказали голоса в голове. Духи объяснили телепату, что мечеть построили на проклятом месте, а внутри нее успели поселиться злые силы.
Расхитителя мечетей из отделения увезли на лечение в психиатрическую больницу, диагностировав шизофрению.
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Евгения Парфентьева