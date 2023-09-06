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Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку, сообщили в пресс-службе полицейского главка региона в интервью «РИА Новости».
Трагедия произошла в городе Киселевска Кемеровской области.
В полицию обратилась соседка живодера. Она рассказала, что местный житель скинул животное с огромной высоты, в результате чего собака погибла.
Выяснилось, что совершил это поступок 48-летний местный житель. Он заявил, что сбросил собаку с балкона потому, что хотел наказать ее за то, что она покусала домашнюю крысу.
По результатам проверки в отношении жителя Киселевска будет избрана мера пресечения в соответствии с российским законодательством.
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В полицию обратилась соседка живодера. Она рассказала, что местный житель скинул животное с огромной высоты, в результате чего собака погибла.
«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - прокомментировали ситуацию представители полиции.
По результатам проверки в отношении жителя Киселевска будет избрана мера пресечения в соответствии с российским законодательством.
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Евгения Парфентьева