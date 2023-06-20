Житель Кызыла зарезал экс-возлюбленную на центральной площади

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Уточняется, что трагедия произошла около 9 часов утра во вторник, 20 июня, на на центральной площади Кызыла. На 24-летнюю девушку напал её бывший возлюбленный. Он нанёс ей несколько ножевых ранений и ушёл.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.