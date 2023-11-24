Житель ЛНР бросил бомбу в автомобиль с женой и дочерью

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Житель Луганской Народной Республики, который из ревности бросил взрывное устройство в автомобиль с женой, тестем и дочерью, предстанет перед судом. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ в регионе Елена Марковская.
Она отметила, что расследование уголовного дела завершено. Мужчину обвиняют сразу по нескольким статьям, среди которых покушение на убийство двух и более лиц.
Марковская рассказала, что супруги часто ссорились на почве ревности. В один день женщина вместе с малолетней дочерью и отцом приехала, чтобы забрать личные вещи, и вспыхнул очередной конфликт. В результате этого мужчина взял взрывное устройство и бросил его в автомобиль, в котором находились все три родственника. Салон машины мгновенно воспламенился, ребёнок получил множественные повреждения.
Уточняется, что доказательная база собрана, а уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.
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Марковская рассказала, что супруги часто ссорились на почве ревности. В один день женщина вместе с малолетней дочерью и отцом приехала, чтобы забрать личные вещи, и вспыхнул очередной конфликт. В результате этого мужчина взял взрывное устройство и бросил его в автомобиль, в котором находились все три родственника. Салон машины мгновенно воспламенился, ребёнок получил множественные повреждения.
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Анастасия Чинкова