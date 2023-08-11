Житель Магадана умер в реанимации после нападения собак

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Следственные органы начали проверку в связи со смертью мужчины в реанимации Магаданской областной больницы после того, как на него напала стая собак. Об этом информирует СУСК России по данному региону.
«Магаданец, которого атаковали собаки, ушел из жизни в реанимационном отделении местной больницы, так и не придя в себя. После медицинской экспертизы будет установлена конкретная причина смерти. По этому случаю идет проверка, организованная СУСК России по Магадану», — говорится в сообщении следственных органов.Читайте также:
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