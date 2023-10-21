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Житель Москвы написал заявление в полицию на магазин кроссовок Никиты Ефремова

21 октября 2023, 14:28
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

30-летний житель Москвы Владимир написал заявление в полицию на магазин кроссовок бизнесмена Никиты Ефремова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как утверждает Владимир, в магазине продаются кроссовки ненадлежащего качества без необходимых документов, а также маркировки «Честный знак». Сообщается, что поступившая полицейским информация была передана в Тверской ОВД.

Сам бизнесмен Ефремов отрицает, что у него в магазине есть паленый товар.


Ранее сообщалось, что полиция провела обыск в магазине кроссовок Никиты Ефремова после скандального разоблачения на YouTube. Флагманский магазин кроссовок, который находится в центре Москвы, закрыт с вечера пятницы, 20 октября.

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#ефремов
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Полиция провела обыск в магазине кроссовок Ефремова после разоблачения
21 октября 2023, 14:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Полиция провела обыск в магазине кроссовок Никиты Ефремова после скандального разоблачения на YouTube. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что флагманский магазин кроссовок, который находится в центре Москвы, закрыт с вечера пятницы, 20 октября. В этот же день со служебного входа в магазин зашли сотрудники полиции.

Из магазина полицейские изъяли товар, который может быть контрафактом. Отмечается, что проверка сотрудниками правоохранительных органов была произведена из-за скандального разоблачения, в котором Никиту Ефремова обвинили в продаже некачественных кроссовок и использовании оригинальных моделей кроссовок исключительно на витринах.

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#фсин
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Двоих пропавших в Подмосковье мальчиков нашли живыми
21 октября 2023, 13:55

Фото: iStock/Sinicakover

Двое пропавших в подмосковной деревне Мисайлово мальчиков — 11-летний Владимир и 13-летний Артем — найдены живыми. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что мальчики пришли к своей подружке, которая живет в Кузьминках. С этой девочкой ребята дружили раньше, однако перестали общаться около шести месяцев назад.

Отмечаются, что мальчики не рассказывают, где провели эту ночь. 

Напомним, 11-летний Владимир и 13-летний Артем из подмосковной деревни Мисайлово пропали 20 октября. По предварительной причине, мальчики могли совершить побег из дома, чтобы избежать ссоры с родителями из-за полученной двойки и потерянного телефона.

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#девочка
#мальчик
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Инструктор спецназа ФСИН попался на контрабанде запрещённых веществ в Сыктывкаре
21 октября 2023, 13:47

Фото: iStock/vladans

37-летний инструктор спецназа ФСИН по единоборствам Иван Д. попался на контрабанде запрещённых веществ в Сыктывкаре. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что капитан внутренней службы заказал 33 грамма тестостерона и 27 граммов станозолола, который является сильнодействующим веществом, запрещенным в спорте. Заказ был собран в Алматы и отправлен в РФ транспортной компанией.

В отношении Ивана возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ. Ему грозит до 7 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета проверят нескольких подростков из РФ и ближнего зарубежья, которые нападали на прохожих в Санкт-Петербурге. 

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#уголовное дело
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#сотрудники
#девочка
#рф
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Следователи проверят нападавших на прохожих в Петербурге подростков
СК проверяет подростков, которые нападали на прохожих в Петербурге
21 октября 2023, 13:08

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники Следственного комитета проверят нескольких подростков из РФ и ближнего зарубежья, которые нападали на прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.
Во время допроса главарь банды 18-летний Турал Магомедов сообщил, что нигде не учится и работает на складе. Свое поведение и совершенные преступления злоумышленник объяснил желанием привлечь внимание.

Ранее сообщалось, что в Петербурге орудует компания азербайджанцев, которые избивают прохожих и публикуют соответствующие видео в своих соцсетях. Своими жертвами они, как правило, выбирают людей славянской внешности.

Уточняется, что избиения происходят в разных местах города, однако чаще всего около метро и в торговых центрах. Всего фигурантами дела сейчас выступают восемь человек. Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу четверых фигурантов дела о нападениях на горожан. 

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#санкт-петербург
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16-летняя девочка скончалась в Павловском Посаде при неожиданных обстоятельствах
16-летняя девочка потеряла сознание и скончалась в Павловском Посаде
21 октября 2023, 12:19

Фото: iStock/gorodenkoff

16-летняя девочка неожиданно скончалась в подмосковном Павловском Посаде, находясь дома и слушая музыку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что у девушки не обнаружено признаков отравления или насильственной смерти. Ее физическое состояние резко ухудшилось, и она потеряла сознание.

Девушку госпитализировали, однако она не пришла в себя и умерла, находясь в больнице. Отмечается, что в ее кармане была найдена сигарета. Следственный комитет устанавливает причины и обстоятельства смерти.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьница умерла в муках после курения электронной сигареты. Трагедия случилась ночью в шестикомнатной квартире благополучной семьи в Электрогорске.

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#следственный комитет
#смерть
#девушка
#госпитализация
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Двух пропавших мальчиков из Подмосковья ищут вторые сутки
21 октября 2023, 11:40

Фото: iStock/Motortion

11-летний Владимир и 13-летний Артем из подмосковной деревни Мисайлово пропали 20 октября. Их поиски продолжаются вторые сутки. Об этом сообщает 112.
Отмечается, что последний раз их видели на улице Хачатуряна вчера, 20 октября, в 7 вечера. По предварительной причине, мальчики могли совершить побег из дома, чтобы избежать ссоры с родителями из-за полученной двойки и потерянного телефона.

По словам матери пропавших мальчиков, возле школы они встретили более взрослого подростка, который помог им доехать до Отрадного. На данный момент его личность устанавливается. Местонахождение мальчиков до сих пор остается неизвестным. Их поисками занимаются волонтеры и сотрудники правоохранительных органов.

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#дети
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В Москве незнакомец дал мужчине капли для носа, после которых он потерял память
21 октября 2023, 11:34

Фото: istockphoto/Malikov Aleksandr

Первое обращение в полицию на незнакомца поступило от 44-летнего Виталия из Мордовии.
Mash пишет, что, по словам мужчины, в прошлые выходные он отдыхал один на Кузнецком мосту. К нему подсел дружелюбный мужчина и начал разговор. Заметив, что Виталий шмыгает носом, предложил суперэффективные капли и запшикал из своих рук. И так несколько раз.
 
Последнее, что помнит Виталий, как новый знакомый отлучился в туалет. Очнулся мужчина в полдень на следующий день у реального друга — без часов и банковской карты. Проверил баланс и обнаружил почти пустой счёт. Товарищ рассказал, что Виталий без слов объявился в 6 утра и лёг спать.
 
Несколько дней Виталий приходил в себя, а потом решил написать заявление в полицию. Полиция начала проверку.

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В Санкт-Петербурге парень выпал из окна, спасаясь от изнасилования приятелем
21 октября 2023, 11:11

Фото: istockphoto/Fonrimso

В Санкт-Петербурге 20-летний парень серьёзно травмировался, выпав из окна второго этажа.
Молодой человек пытался спастись от изнасилования, пишет РЕН ТВ. Инцидент случился на Лиговском проспекте.
 
«Молодые люди распивали спиртные напитки, после чего один из них набросился на другого, избил его, а затем пытался изнасиловать», - сказал он.
После падения парня госпитализировали с гематомами, ушибами и переломами. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

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#изнасилование
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Названо число пострадавших израильтян за время эскалации
Минздрав Израиля: число пострадавших за время эскалации превысило пять тысяч
21 октября 2023, 11:06

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число пострадавших за время эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля превысило пять тысяч человек. Об этом сообщает телеканал i24.
Ранее сообщалось, что первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
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