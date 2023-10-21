Житель Москвы написал заявление в полицию на магазин кроссовок Никиты Ефремова

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30-летний житель Москвы Владимир написал заявление в полицию на магазин кроссовок бизнесмена Никиты Ефремова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как утверждает Владимир, в магазине продаются кроссовки ненадлежащего качества без необходимых документов, а также маркировки «Честный знак». Сообщается, что поступившая полицейским информация была передана в Тверской ОВД.
Сам бизнесмен Ефремов отрицает, что у него в магазине есть паленый товар.
Ранее сообщалось, что полиция провела обыск в магазине кроссовок Никиты Ефремова после скандального разоблачения на YouTube. Флагманский магазин кроссовок, который находится в центре Москвы, закрыт с вечера пятницы, 20 октября.
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Сам бизнесмен Ефремов отрицает, что у него в магазине есть паленый товар.
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Екатерина Коршунова