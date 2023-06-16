Житель Новосибирска до смерти забил сожительницу бутылкой

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Уточняется, что трагедия произошла в марте этого года. 44-летний житель Новосибирска жестоко убил свою 60-летнюю сожительницу. Сначала они вместе распивали спиртные напитки, после между сожителями возник конфликт в результате которого мужчина стал бить женщину всем, что попадалось под руку, в том числе бутылкой, пока та не умерла.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.