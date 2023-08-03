Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене

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Курский областной суд приговорил 19-летнего жителя Новосибирска к шести годам заключения за подготовку к госизмене, сообщили в Telegram-канале пресс-службы Курской судебной системы.
«Курский областной суд признал Бердюгина Данила виновным в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год», - прокомментировали ситуацию представители Курской судебной системы.Бердюгина осудили по уголовным статьям «Приготовление к государственной измене» и «Покушение на пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения».
Приговор Бердюгину может быть обжалован, заключили в размещенном в сети сообщении.
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