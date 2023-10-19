Житель Новосибирской области утонул в яме с семечками

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Житель Новосибирской области провалился в яму с семечками и задохнулся. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, в селе Половинное мужчина провалился в глубокую яму, наполненную семенами подсолнечника. Он не смог выбраться и задохнулся.
38-летний водитель компании «Сибагросоюз» занимался выгрузкой семян, однако уронил монтировку в прямо завальную яму. Он попытался достать предмет и полез в люк, однако не смог удержаться и упал внутрь ямы. Выбраться он не смог и умер от нехватки воздуха.
Ранее также сообщалось, что известный диджей из Екатеринбурга Павел Штаер в ночь с 15 на 16 октября утонул в Таиланде, он находился в сильном алкогольном опьянении. Его тело было обнаружено спустя сутки.
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38-летний водитель компании «Сибагросоюз» занимался выгрузкой семян, однако уронил монтировку в прямо завальную яму. Он попытался достать предмет и полез в люк, однако не смог удержаться и упал внутрь ямы. Выбраться он не смог и умер от нехватки воздуха.
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Элина Позднякова