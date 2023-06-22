Житель Новой Москвы поймал беспилотник голыми руками

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Мужчина схватил рукой беспилотник, круживший над его участком
В Новой Москве 49-летний местный житель устал от регулярных полетов неизвестного дрона и решил действовать решительно, сообщает Telegram канал SHOT.
Три дня летательный аппарат раздражал москвича, нарезая круги над его участком. Мужчина дождался, когда дрон снизит высоту до минимальной, и схватил его голыми руками.
БПЛА с камерой он передал полицейским. Теперь правоохранители выясняют, кому принадлежит «шпион».
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сейчас взрывотехники проводят экспертизу подорванного Чонгарского моста.
Три дня летательный аппарат раздражал москвича, нарезая круги над его участком. Мужчина дождался, когда дрон снизит высоту до минимальной, и схватил его голыми руками.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сейчас взрывотехники проводят экспертизу подорванного Чонгарского моста.
Евгения Парфентьева