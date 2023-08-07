Житель Омска ранил дробью троих мужчин, которые пили и шумели под его балконом

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71-летний житель Омска ранил троих мужчин, выпивавших и шумевших под его балконом. Об этом сообщает областное УМВД.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, 6 августа. На множество замечаний и просьб пенсионера вести себя тише компания молодых людей отвечала грубостью или безразличием. По этой причине пожилой мужчина совершил выстрелы из ружья.
Сообщается, что пенсионер хранил ружье на законном уровне. Сотрудники полиции изъяли у него оружие и патроны.
Пострадавшим не потребовалась медицинская помощь. На омича возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Напомним, ранее четырех мужчин задержали за драку под Туапсе, в ходе которой они убили двух человек. Всем участникам преступления грозит пожизненное заключение.
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Сообщается, что пенсионер хранил ружье на законном уровне. Сотрудники полиции изъяли у него оружие и патроны.
Напомним, ранее четырех мужчин задержали за драку под Туапсе, в ходе которой они убили двух человек. Всем участникам преступления грозит пожизненное заключение.
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Екатерина Коршунова